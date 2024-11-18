Хакеры воспользовались ИИ-бумом и начали создавать зараженные фейковые сайты

Атака начинается с фейковых сайтов, имитирующих редактор видео и изображений. Эти сайты продвигаются через результаты поиска и рекламные объявления на платформах, заманивая пользователей на скачивание вредоносного ПО под видом легитимных решений. Для Windows предлагается «Edit-ProAI-Setup-newest_release.exe», а для macOS — «EditProAi_v.4.36.dmg».

Вредоносное ПО собирает украденные данные в архивы и передаёт их на специальный сервер. Эти данные могут быть использованы напрямую или проданы на теневых рынках.

Эксперты рекомендуют пользователям, скачавшим это ПО, считать свои аккаунты и криптокошельки скомпрометированными, срочно сменить пароли и включить двухфакторную аутентификацию.