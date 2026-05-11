Хакеры воспользовались рекламой в Google, чтобы заражать ПК жертв

В этом сообщении человека просят открыть Терминал и вставить указанную команду. Если это сделать, на компьютер скачивается вредонос — разновидность похитителя данных MacSync.

Вирус крадёт пароли, сохранённые файлы куки и содержимое связки ключей macOS. Затем всё это отправляется на сервер злоумышленников.

Исследователи нашли две такие поддельные беседы в Claude. ai с разными адресами загрузки вируса. Обе были доступны публично.