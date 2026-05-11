Хакеры воспользовались рекламой в Google, чтобы заражать ПК жертв

Опубликовано 11 мая 2026, 19:551 мин.
Хакеры воспользовались рекламой в Google, чтобы заражать ПК жертвЧаты с ИИ тоже понадобились для «схемы»
Специалисты по кибербезопасности обнаружили новую схему заражения компьютеров Mac. Преступники покупают фейковую рекламу в Google, что, вроде бы, ведёт на официальный сайт ИИ-чатбота Claude.ai. Но там жертва видит уже готовый диалог, якобы от лица службы поддержки Apple, с инструкцией по установке Claude Code на Mac.
В этом сообщении человека просят открыть Терминал и вставить указанную команду. Если это сделать, на компьютер скачивается вредонос — разновидность похитителя данных MacSync.
Вирус крадёт пароли, сохранённые файлы куки и содержимое связки ключей macOS. Затем всё это отправляется на сервер злоумышленников.
Исследователи нашли две такие поддельные беседы в Claude. ai с разными адресами загрузки вируса. Обе были доступны публично.