Приложения
Опубликовано 03 июня 2026, 04:30
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Хакеры взламывали аккаунты в Instagram* через ИИ родительской компании

Это было «просто»
В Instagram* обнаружили серьёзную, но простую уязвимость. Как пишут СМИ, хакеры использовали ИИ-чат поддержки Meta*, чтобы украсть аккаунты.
Хакеры взламывали аккаунты в Instagram* через ИИ родительской компании

© Ferra.ru

Проблема всплыла в выходные, когда множество пользователей сообщили о взломах. Хакер обходил автоматическую защиту Instagram*. Затем открывал чат с ИИ-помощником Meta* и просил бота добавить новый адрес электронной почты к чужому аккаунту. Чат-бот при этом отправлял проверочный код на почту хакера, а не владельца. Хакер вводил код обратно в чат, после чего бот предлагал кнопку для сброса пароля. Всё. Доступ к любому аккаунту был получен.

Официальный представитель Instagram* подтвердил, что проблему уже исправили. Однако сколько аккаунтов было взломано до этого — неизвестно.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
Теги:
#искусственный интеллект
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#взлом
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#аккаунт
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#социальная сеть
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