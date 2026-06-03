Проблема всплыла в выходные, когда множество пользователей сообщили о взломах. Хакер обходил автоматическую защиту Instagram*. Затем открывал чат с ИИ-помощником Meta* и просил бота добавить новый адрес электронной почты к чужому аккаунту. Чат-бот при этом отправлял проверочный код на почту хакера, а не владельца. Хакер вводил код обратно в чат, после чего бот предлагал кнопку для сброса пароля. Всё. Доступ к любому аккаунту был получен.

Официальный представитель Instagram* подтвердил, что проблему уже исправили. Однако сколько аккаунтов было взломано до этого — неизвестно.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена