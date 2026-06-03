Опубликовано 03 июня 2026, 04:301 мин.
Хакеры взламывали аккаунты в Instagram* через ИИ родительской компанииЭто было «просто»
В Instagram* обнаружили серьёзную, но простую уязвимость. Как пишут СМИ, хакеры использовали ИИ-чат поддержки Meta*, чтобы украсть аккаунты.
© Ferra.ru
Проблема всплыла в выходные, когда множество пользователей сообщили о взломах. Хакер обходил автоматическую защиту Instagram*. Затем открывал чат с ИИ-помощником Meta* и просил бота добавить новый адрес электронной почты к чужому аккаунту. Чат-бот при этом отправлял проверочный код на почту хакера, а не владельца. Хакер вводил код обратно в чат, после чего бот предлагал кнопку для сброса пароля. Всё. Доступ к любому аккаунту был получен.
Официальный представитель Instagram* подтвердил, что проблему уже исправили. Однако сколько аккаунтов было взломано до этого — неизвестно.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный