Хакеры взломали Гарвард и украли данные о выпускниках и спонсорах

По данным университета, взлом произошёл 19 ноября. Утекла информация о контактных данных, пожертвованиях и других сведениях, связанных с работой по сбору средств и связью с выпускниками. Гарвард ежегодно собирает более 1 млрд долларов, поэтому данные доноров «особенно важны», пишут СМИ. Ранее, в октябре, университет уже проверял утечку информации в результате хакерской атаки на клиентов Oracle.

Представитель IT-отдела Гарварда Тим Бейли сообщил, что доступ злоумышленника к системе был немедленно перекрыт, а университет совместно с внешними специалистами и правоохранительными органами проводит расследование. Пока никаких подробностей о подозреваемых не опубликовано.