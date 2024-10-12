Хакеры взломали Интернет-архив из-за Израиля

Пропалестинская «хактивистская» группа SN_BLACKMETA взяла на себя ответственность за атаку в постах на X (ранее Twitter) и Telegram. Они заявили, что их мотивация связана с противодействием поддержке правительства США в отношении Израиля.

В одном из теперь уже удаленных постов SN_BLACKMETA раскритиковала архив как хоть и «некоммерческую организацию», однако «отражающую интересы США», которые «наносят вред жизням за границей».

Группа ранее заявляла о своей ответственности за шестидневную DDoS-атаку на тот же архив, но ещё в мае, во время которой они генерировали десятки тысяч ложных запросов информации в секунду.