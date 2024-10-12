Хакеры взломали Интернет-архив из-за Израиля

Опубликовано 12 октября 2024, 11:301 мин.
Хакеры взломали Интернет-архив из-за ИзраиляИ при чем тут Израиль
Internet Archive и его Wayback Machine были отключены во вторник из-за продолжительной кибератаки, в результате которой были скомпрометированы данные пользователей. Пользователей, входивших на сайт для доступа к его обширным страницам, призвали «немедленно изменить свои пароли». Так кто стоял за атакой?
Пропалестинская «хактивистская» группа SN_BLACKMETA взяла на себя ответственность за атаку в постах на X (ранее Twitter) и Telegram. Они заявили, что их мотивация связана с противодействием поддержке правительства США в отношении Израиля.
В одном из теперь уже удаленных постов SN_BLACKMETA раскритиковала архив как хоть и «некоммерческую организацию», однако «отражающую интересы США», которые «наносят вред жизням за границей».
Группа ранее заявляла о своей ответственности за шестидневную DDoS-атаку на тот же архив, но ещё в мае, во время которой они генерировали десятки тысяч ложных запросов информации в секунду.