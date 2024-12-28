Приложения
Опубликовано 28 декабря 2024, 18:34
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Хакеры взломали популярные расширения для Chrome

В ходе широкомасштабной атаки
Хакеры совершили серию атак на расширения для браузера Chrome, первые признаки которых появились в середине декабря, пишут СМИ. Одна из жертв, калифорнийская компания Cyberhaven, занимающаяся защитой данных, подтвердила, что ее расширение было взломано в ходе кибератаки в канун Рождества.
Хакеры взломали популярные расширения для Chrome
© Ferra

Предполагается, что взлом Cyberhaven является частью более широкой кампании, затрагивающей различные расширения для браузера Google, в том числе связанные с искусственным интеллектом. Эксперты, в том числе Хайме Бласко из Nudge Security, отметили, что атака «выглядит оппортунистической» — она не направлена конкретно на Cyberhaven.

Полный масштаб кампании пока не ясен, но Cyberhaven сотрудничает с федеральными правоохранительными органами США в рамках расследования.

Alphabet, материнская компания Google, не дала комментариев.

Источник:Reuters
Автор:Максим Многословный
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