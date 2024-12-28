Хакеры взломали популярные расширения для Chrome

Опубликовано 28 декабря 2024, 18:341 мин.
Хакеры взломали популярные расширения для ChromeВ ходе широкомасштабной атаки
Хакеры совершили серию атак на расширения для браузера Chrome, первые признаки которых появились в середине декабря, пишут СМИ. Одна из жертв, калифорнийская компания Cyberhaven, занимающаяся защитой данных, подтвердила, что ее расширение было взломано в ходе кибератаки в канун Рождества.
Предполагается, что взлом Cyberhaven является частью более широкой кампании, затрагивающей различные расширения для браузера Google, в том числе связанные с искусственным интеллектом. Эксперты, в том числе Хайме Бласко из Nudge Security, отметили, что атака «выглядит оппортунистической» — она не направлена конкретно на Cyberhaven.
Полный масштаб кампании пока не ясен, но Cyberhaven сотрудничает с федеральными правоохранительными органами США в рамках расследования.
Alphabet, материнская компания Google, не дала комментариев.