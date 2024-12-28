Хакеры взломали популярные расширения для Chrome

Предполагается, что взлом Cyberhaven является частью более широкой кампании, затрагивающей различные расширения для браузера Google, в том числе связанные с искусственным интеллектом. Эксперты, в том числе Хайме Бласко из Nudge Security, отметили, что атака «выглядит оппортунистической» — она не направлена конкретно на Cyberhaven.

Полный масштаб кампании пока не ясен, но Cyberhaven сотрудничает с федеральными правоохранительными органами США в рамках расследования.

Alphabet, материнская компания Google, не дала комментариев.