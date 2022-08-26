Хакеры взломали популярный менеджер паролей, но не смогли ничего украсть

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Хакеры взломали популярный менеджер паролей, но не смогли ничего украстьПо крайней мере так утверждают разработчики
Разработчики менеджера паролей LastPass признали, что хакеры атаковали сервис. Они уверяют, что утечки паролей не произошло.
В компании рассказали, что две недели назад обнаружили необычную активность. «Неавторизованная сторона получила доступ к частям среды разработки LastPass через одну скомпрометированную учётную запись разработчика», — сообщили в LastPass.
К счастью, взломщики не смогли получить доступ к данным клиентов или зашифрованным хранилищам паролей. Поэтому срочно бежать менять пароли не нужно.
По данным Bloomberg, менеджером паролей LastPass пользуются более 33 млн пользователей.