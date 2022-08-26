Хакеры взломали популярный менеджер паролей, но не смогли ничего украсть

В компании рассказали, что две недели назад обнаружили необычную активность. «Неавторизованная сторона получила доступ к частям среды разработки LastPass через одну скомпрометированную учётную запись разработчика», — сообщили в LastPass.

К счастью, взломщики не смогли получить доступ к данным клиентов или зашифрованным хранилищам паролей. Поэтому срочно бежать менять пароли не нужно.

По данным Bloomberg, менеджером паролей LastPass пользуются более 33 млн пользователей.