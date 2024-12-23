Хактивистские группы способствовали росту числа DDoS-атак

NoName057(16) выделяется использованием пользовательского вредоносного ПО и облачных бот-сетей, а Anonymous Sudan использует услуги DDoS-наемников и аренду бот-сетей.

Эти атаки, часто направленные на критически важные сектора, такие как здравоохранение и правительство, становятся все более изощренными. Хактивистские группы стимулируют участие в них, предлагая разного рода вознаграждения.

Чтобы опередить эти «эволюционирующие угрозы», организациям необходимо внедрять передовые решения для анализа угроз, считают СМИ.

Хотя полностью избавиться от DDoS-атак невозможно, предприятия могут укрепить свою систему.