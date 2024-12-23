Хактивистские группы способствовали росту числа DDoS-атак

Опубликовано 23 декабря 2024, 16:301 мин.
Хактивистские группы способствовали росту числа DDoS-атакКак защититься от эволюционирующих угроз
DDoS-атаки стали распространенной угрозой, подпитываемой такими «хактивистскими» группами, как NoName057(16) и Anonymous Sudan. Эти группы атакуют организации, особенно те, которые находятся в «политической или идеологической оппозиции», используя различные методы атак, чтобы перегрузить системы.
NoName057(16) выделяется использованием пользовательского вредоносного ПО и облачных бот-сетей, а Anonymous Sudan использует услуги DDoS-наемников и аренду бот-сетей.
Эти атаки, часто направленные на критически важные сектора, такие как здравоохранение и правительство, становятся все более изощренными. Хактивистские группы стимулируют участие в них, предлагая разного рода вознаграждения.
Чтобы опередить эти «эволюционирующие угрозы», организациям необходимо внедрять передовые решения для анализа угроз, считают СМИ.
Хотя полностью избавиться от DDoS-атак невозможно, предприятия могут укрепить свою систему.