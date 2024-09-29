Он обвинил компанию, поддерживаемую частной инвестиционной фирмой Silver Lake, в «разорении» экосистемы WordPress и призвал членов сообщества поддерживать тех, кто заботится о платформе, а не эксплуатирует ее.

С разгоранием конфликта WP Engine был заблокирован от доступа к серверам WordPress.org, что нарушило работу услуг для его клиентов. WP Engine обвинила Муленвега в выдвижении экстравагантных требований по лицензированию, утверждая, что он угрожал «выжженной землёй», если они откажутся. Муленвег временно снял блокировку, но требует от WP Engine либо уплатить лицензионный сбор, либо внести вклад в проект WordPress до 1 октября.