Опубликовано 29 сентября 2024, 03:451 мин.
Хаос с WordPress объяснили, или почему WP Engine — «рак» сообществаЦенности платформы
Сообщество WordPress в настоящее время охвачено конфликтом из-за «ценностей» платформы, после комментариев, сделанных соучредителем Мэттом Муленвегом в адрес WP Engine, крупного провайдера хостинга WordPress. На недавней конференции WordCamp Муленвег назвал WP Engine «раком» для сообщества, утверждая, что компания получает прибыль от открытого исходного кода WordPress, не внося взносов в развитие проекта.
Он обвинил компанию, поддерживаемую частной инвестиционной фирмой Silver Lake, в «разорении» экосистемы WordPress и призвал членов сообщества поддерживать тех, кто заботится о платформе, а не эксплуатирует ее.
С разгоранием конфликта WP Engine был заблокирован от доступа к серверам WordPress.org, что нарушило работу услуг для его клиентов. WP Engine обвинила Муленвега в выдвижении экстравагантных требований по лицензированию, утверждая, что он угрожал «выжженной землёй», если они откажутся. Муленвег временно снял блокировку, но требует от WP Engine либо уплатить лицензионный сбор, либо внести вклад в проект WordPress до 1 октября.