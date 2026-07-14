«Характер» чатбота Claude меняется в зависимости от модели и языка общения

Например, версия Opus 4.7 чаще указывает на недостатки в планах пользователя, задаёт уточняющие вопросы и предлагает подумать о рисках. Она больше похожа на «полезного критика». А модель Sonnet 4.6, наоборот, даёт быстрые и «ободряющие» ответы.

Исследование также показало, что Claude звучит «теплее и дружелюбнее» на хинди и арабском, а на английском и русском становится более строгим, въедливым и скептичным.

Сама Anthropic пока не знает, считать ли эти различия проблемой или просто «адаптацией» к культурным нормам.