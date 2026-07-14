«Характер» чатбота Claude меняется в зависимости от модели и языка общения

Опубликовано 14 июля 2026, 18:001 мин.
«Характер» чатбота Claude меняется в зависимости от модели и языка общенияРусский, английский и т. д.
Anthropic провела исследование и подтвердила, что её чатбот Claude ведёт себя по-разному в зависимости от того, с какой версией модели и на каком языке с ним разговаривают. Для этого пришлось изучить 300 000 реальных диалогов.
© Anthropic
Например, версия Opus 4.7 чаще указывает на недостатки в планах пользователя, задаёт уточняющие вопросы и предлагает подумать о рисках. Она больше похожа на «полезного критика». А модель Sonnet 4.6, наоборот, даёт быстрые и «ободряющие» ответы.
Исследование также показало, что Claude звучит «теплее и дружелюбнее» на хинди и арабском, а на английском и русском становится более строгим, въедливым и скептичным.
Сама Anthropic пока не знает, считать ли эти различия проблемой или просто «адаптацией» к культурным нормам.
Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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