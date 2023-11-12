«Хищное шпионское ПО»: на президентских дебатах в США выступили за блокировку TikTok

«Хищное шпионское ПО»: на президентских дебатах в США выступили за блокировку TikTokУже в который раз
В ходе последних республиканских президентских дебатов в центре внимания вновь оказался TikTok: пять кандидатов единодушно высказались за запрет или принудительную продажу популярного приложения. Тон дебатам задало недавнее эссе конгрессмена Майка Галлахера, в котором TikTok был назван «хищным шпионским ПО, контролируемым главным противником Америки».
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Губернатор Крис Кристи, горячо поддержав позицию Галлахера, объявил TikTok не только шпионской программой, но и преднамеренным средством воздействия на сознание, призвав к немедленному запрету в свою гипотетическую первую неделю на посту президента. Рон ДеСантис поддержал это мнение, подчеркнув угрозу со стороны Китая и выразив обеспокоенность по поводу данных, которые TikTok собирает у молодых пользователей.
Вивек Рамасвами занял более широкую позицию, выступив за запрет на передачу данных в Китай любой американской компанией. Тим Скотт придерживался прямолинейного подхода, настаивая на полном запрете или ликвидации китайского присутствия в TikTok.