«Хищное шпионское ПО»: на президентских дебатах в США выступили за блокировку TikTok

Губернатор Крис Кристи, горячо поддержав позицию Галлахера, объявил TikTok не только шпионской программой, но и преднамеренным средством воздействия на сознание, призвав к немедленному запрету в свою гипотетическую первую неделю на посту президента. Рон ДеСантис поддержал это мнение, подчеркнув угрозу со стороны Китая и выразив обеспокоенность по поводу данных, которые TikTok собирает у молодых пользователей.

Вивек Рамасвами занял более широкую позицию, выступив за запрет на передачу данных в Китай любой американской компанией. Тим Скотт придерживался прямолинейного подхода, настаивая на полном запрете или ликвидации китайского присутствия в TikTok.