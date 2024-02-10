Хоть и с задержкой, но Google все же опубликовала обновление Google Play

Январский релиз обещает:

Улучшение связи с устройствами, более плавное использование сети, а также повышение безопасности, стабильности и общей обновляемости.

Службы управления системой и диагностики получат столь необходимые исправления ошибок для повышения производительности.

Январское обновление первоначально появилось у некоторых пользователей в середине-конце января, но было быстро отменено из-за проблемы с доступом к хранилищу. К счастью, Google обнаружила и устранила проблему, что привело к более широкому распространению обновления с исправлением для тех, кого оно затронуло ранее.

Обновление размером 80 МБ распространяется уже сейчас, его можно загрузить через Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Система и обновления > Обновление системы Google Play. Если вам повезет, возможно, оно уже загружено и ждет перезапуска.