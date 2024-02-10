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Опубликовано 10 февраля 2024, 07:30
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Хоть и с задержкой, но Google все же опубликовала обновление Google Play

Пользователи Pixel радуются
После непродолжительной заминки и исправления ошибок январское обновление системы Google Play наконец-то появилось на устройствах, пока что лишь Pixel, и принесло улучшения и исправления ошибок для различных моделей.

Январский релиз обещает:

  • Улучшение связи с устройствами, более плавное использование сети, а также повышение безопасности, стабильности и общей обновляемости.

  • Службы управления системой и диагностики получат столь необходимые исправления ошибок для повышения производительности.

Январское обновление первоначально появилось у некоторых пользователей в середине-конце января, но было быстро отменено из-за проблемы с доступом к хранилищу. К счастью, Google обнаружила и устранила проблему, что привело к более широкому распространению обновления с исправлением для тех, кого оно затронуло ранее.

Обновление размером 80 МБ распространяется уже сейчас, его можно загрузить через Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Система и обновления > Обновление системы Google Play. Если вам повезет, возможно, оно уже загружено и ждет перезапуска.

Источник:9to5google
Автор:Максим Многословный
Теги:
#обновление
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#Pixel
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#Google