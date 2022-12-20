Хотели удалить сообщение для всех, а удалили только для себя? WhatsApp исправит эту неловкость

16:51, 20 декабря 2022
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Хотели удалить сообщение для всех, а удалили только для себя? WhatsApp исправит эту неловкостьФункция доступна для всех пользователей
WhatsApp внедрил новую функцию группового чата, которая позволяет отменить удаление сообщения только для себя. Нередки ситуации, когда пользователь хочет удалить сообщение для всех, но по ошибке стирает его только для себя.
Фото: Unsplash
Новая функция добавляет пятисекундное окно, позволяющее пользователям отменить непреднамеренное удаление. Теперь неловких ситуаций можно будет избежать.
WhatsApp сообщает, что новая функция доступна для всех пользователей Android и iOS.