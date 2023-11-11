Хотите быть «не как все»? Взгляните на эти 6 альтернатив ChatGPT

Chatsonic от Writesonic:

Chatsonic, работающий на базе GPT-4, стремится преодолеть недостатки ChatGPT, предлагая данные в реальном времени, поиск по изображениям и голосу, а также универсальное создание контента. По цене всего 16 долларов в месяц он доступен и в чем-то даже превосходит ChatGPT.

Microsoft Bing:

Чат-бот Bing - это обновленная версия поисковика, в которой используется чат-движок Sydney на базе GPT-4. Bing - это теперь не только поисковая система, но и превосходный собеседник, который выводит визуальные ответы и предоставляет разнообразные возможности, причем все это бесплатно.

Google Bard:

Google Bard представляет собой интересную альтернативу, использующую языковую модель PaLM 2 для длительных бесед с вами. Поддерживая загрузку текстов и изображений, поиск информации в реальном времени и многоязычные возможности, Google Bard предлагает хорошую универсальность, тоже бесплатно.

Claude AI:

Claude AI, созданный на основе собственных технологий ИИ, обеспечивает динамичное общение в чате. Claude AI отличается наличием контекстного окна, который вмещает до 100 тыс символов, возможностью загрузки файлов и безопасностью. Несмотря на то, что он не является бесплатным, он удобен в использовании и обладает широкими возможностями.

Poe AI:

Poe AI, созданный генеральным директором Quora, предлагает несколько ботов в одном приложении, что делает его комплексным решением. Благодаря удобному мобильному интерфейсу, разнообразным планам подписки и создаваемым пользователями ботам Poe AI рассчитан на широкий круг пользователей.

Jasper Chat:

Jasper Chat, входящий в состав пакета Jasper, ориентирован на предприятия с их возможностями создания контента с помощью ИИ. Поддерживая 29 языков, обладая контекстной памятью и возможностью дальнейшего обучения, Jasper Chat является универсальным инструментом, хотя его стоимость составляет от 59 долларов в месяц.