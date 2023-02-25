Хотите похудеть? Установите приложение на смартфон

21:39, 25 февраля 2023
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Хотите похудеть? Установите приложение на смартфонЭто действительно полезно
Учёные из Университета Цукубы выяснили, что использование смартфонов и приложений действительно помогает в похудении.
Фото: Unsplash
Исследователи проанализировали почти 148 научных статей о приложениях для похудения. Они увидели, что приложения помогают людям лучше себя контролировать и следить за питанием. Однако был один нюанс: эффект со временем снижался.
Также учёные назвали наименее эффективный метод в борьбе с лишним весом — тематические онлайн-чаты. А вот удалённые консультации со специалистами оказались полезны.