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Опубликовано 19 июня 2024, 20:15
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Хотите успешно пройти онлайн-собеседование? Смотрите прямо в камеру

Он повышает оценку кандидата, показало исследование
Прямой зрительный контакт сыграл решающую роль на собеседованиях. Зрительный контакт играет решающую роль на собеседованиях при приеме на работу, потенциально влияя на шансы кандидатов получить должность, говорится в недавнем исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports.
Хотите успешно пройти онлайн-собеседование? Смотрите прямо в камеру
© Ferra

В ходе исследования, проведенного Университетом Хиросимы, были смоделированы собеседования в Интернете, чтобы выяснить, как направление взгляда собеседника влияет на восприятие кандидата экспертами.

Двенадцать студентов выступали в роли интервьюеров, представляясь дважды: один раз, глядя прямо на веб-камеру, и один раз, глядя на экран. Оценки 38 штатных работников показали, что кандидаты, смотрящие прямо в камеру, получили значительно более высокие оценки по шести критериям, включая "социальную желательность, общие способности к работе, решительность, готовность к сотрудничеству и общую привлекательность".

Исследователи Масахиро Шинья и Норико Ямане подчеркивают важность поддержания зрительного контакта с веб-камерой во время онлайн-интервью для повышения восприятия кандидата на работу и выступают за разработку рекомендаций по улучшению управления зрительным вниманием в удаленных условиях.