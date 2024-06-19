Хотите успешно пройти онлайн-собеседование? Смотрите прямо в камеру

В ходе исследования, проведенного Университетом Хиросимы, были смоделированы собеседования в Интернете, чтобы выяснить, как направление взгляда собеседника влияет на восприятие кандидата экспертами.

Двенадцать студентов выступали в роли интервьюеров, представляясь дважды: один раз, глядя прямо на веб-камеру, и один раз, глядя на экран. Оценки 38 штатных работников показали, что кандидаты, смотрящие прямо в камеру, получили значительно более высокие оценки по шести критериям, включая "социальную желательность, общие способности к работе, решительность, готовность к сотрудничеству и общую привлекательность".

Исследователи Масахиро Шинья и Норико Ямане подчеркивают важность поддержания зрительного контакта с веб-камерой во время онлайн-интервью для повышения восприятия кандидата на работу и выступают за разработку рекомендаций по улучшению управления зрительным вниманием в удаленных условиях.