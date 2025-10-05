Хранение фотографий в мессенджере Snapchat станет платным

Опубликовано 05 октября 2025, 14:151 мин.
Хранение фотографий в мессенджере Snapchat станет платнымВводит платное хранение Memories
Snapchat скоро ограничит бесплатное хранение Memories («Воспоминания») до 5 ГБ. Если ваши снимки превышают этот лимит, придётся либо оформить подписку, либо экспортировать их на устройство, чтобы не потерять.
© Snap
Планы хранения Snapchat:
-
Отдельные 100 ГБ — $1,99 в месяц
-
Snapchat+ (250 ГБ) — $3,99 в месяц
-
Snapchat Platinum (5 ТБ) — $15,99 в месяц
Если не оформить подписку, старые снимки сохранятся, но новые будут удаляться. Пользователи получат 12 месяцев временного хранения, чтобы успеть экспортировать Memories.
Так, в Сети уже рассказали, как сохранить снимки:
Либо экспорт в Галерею устройства
-
Откройте Snapchat → Memories → «Выбрать».
-
Отметьте до 100 снимков → «Экспорт» → «Скачать».
-
Повторяйте до победного.
Либо можно скачать архив через Snapchat
-
Профиль → Настройки → «Мои данные».
-
Выберите Memories, HTML и JSON файлы.
-
Укажите «Всё время» → подтвердите e-mail → «Отправить».
Архив придёт на почту в виде .zip файла, время ожидания зависит от объёма данных.