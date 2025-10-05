Хранение фотографий в мессенджере Snapchat станет платным

Планы хранения Snapchat:

Отдельные 100 ГБ — $1,99 в месяц

Snapchat+ (250 ГБ) — $3,99 в месяц

Snapchat Platinum (5 ТБ) — $15,99 в месяц

Если не оформить подписку, старые снимки сохранятся, но новые будут удаляться. Пользователи получат 12 месяцев временного хранения, чтобы успеть экспортировать Memories.

Так, в Сети уже рассказали, как сохранить снимки:

Либо экспорт в Галерею устройства

Откройте Snapchat → Memories → «Выбрать».

Отметьте до 100 снимков → «Экспорт» → «Скачать».

Повторяйте до победного.

Либо можно скачать архив через Snapchat

Профиль → Настройки → «Мои данные».

Выберите Memories, HTML и JSON файлы.

Укажите «Всё время» → подтвердите e-mail → «Отправить».

Архив придёт на почту в виде .zip файла, время ожидания зависит от объёма данных.