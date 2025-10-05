Приложения
Опубликовано 05 октября 2025, 14:15
1 мин.

Хранение фотографий в мессенджере Snapchat станет платным

Вводит платное хранение Memories
Snapchat скоро ограничит бесплатное хранение Memories («Воспоминания») до 5 ГБ. Если ваши снимки превышают этот лимит, придётся либо оформить подписку, либо экспортировать их на устройство, чтобы не потерять.
© Snap

Планы хранения Snapchat:

  • Отдельные 100 ГБ — $1,99 в месяц

  • Snapchat+ (250 ГБ) — $3,99 в месяц

  • Snapchat Platinum (5 ТБ) — $15,99 в месяц

Если не оформить подписку, старые снимки сохранятся, но новые будут удаляться. Пользователи получат 12 месяцев временного хранения, чтобы успеть экспортировать Memories.

Так, в Сети уже рассказали, как сохранить снимки:

Либо экспорт в Галерею устройства

  • Откройте Snapchat → Memories → «Выбрать».

  • Отметьте до 100 снимков → «Экспорт» → «Скачать».

  • Повторяйте до победного.

Либо можно скачать архив через Snapchat

  • Профиль → Настройки → «Мои данные».

  • Выберите Memories, HTML и JSON файлы.

  • Укажите «Всё время» → подтвердите e-mail → «Отправить».

Архив придёт на почту в виде .zip файла, время ожидания зависит от объёма данных.