Хрущёву бы понравилось: ИИ-модель научилась прогнозировать урожайность кукурузы

Это исследование использует технологии дистанционного зондирования и экологические данные для оптимизации “сельскохозяйственной практики”, подверженной влиянию изменения климата.

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Plant Science, подчеркивает преимущества БПЛА и гиперспектральных камер в сборе обширных фенотипических данных, что значительно сокращает трудоемкие ручные методы. Объединив генетические маркеры, данные об окружающей среде и информацию дистанционного зондирования, команда разработала нейронную сеть, способную с большей точностью предсказывать сложные признаки урожайности кукурузы.

Ученые отметили, что эта модель ИИ является одной из первых, объединяющих генетику растений с прогнозированием урожайности на больших участках и в течение нескольких лет, что позволяет селекционерам отбирать признаки для более устойчивых сортов кукурузы.