Художники DevianArt недовольны новой нейросетью для генерации изображений

Художники DevianArt недовольны новой нейросетью для генерации изображенийИх опять никто не спрашивал
Вчера DeviantArt анонсировала DreamUp, сервис генерации текста в изображение с помощью искусственного интеллекта. Однако метод сбора изображений для обучения ИИ не понравился самим художникам.
Так, DeviantArt запустил инициативу, которая якобы позволяет художникам отказаться от обучения ИИ на их работах, но при этом по умолчанию все работы художников были включены для использования, то есть для отказа нужно было ставить галочку самостоятельно, а в некоторых случаях и заполнить отдельную форму, чтобы их работы не использовались и дальше. Само собой, это не понравилось “творцам”. Некоторые из них угрожали удалить все свои работы и деактивировать свои аккаунты.
Но негодование сообщества было услышано. Компания обновила свое заявление: “Мы услышали мнение сообщества, и теперь все работы автоматически помечаются как НЕ разрешенные для использования в наборах данных ИИ”.