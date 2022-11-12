Художники DevianArt недовольны новой нейросетью для генерации изображений

Так, DeviantArt запустил инициативу, которая якобы позволяет художникам отказаться от обучения ИИ на их работах, но при этом по умолчанию все работы художников были включены для использования, то есть для отказа нужно было ставить галочку самостоятельно, а в некоторых случаях и заполнить отдельную форму, чтобы их работы не использовались и дальше. Само собой, это не понравилось “творцам”. Некоторые из них угрожали удалить все свои работы и деактивировать свои аккаунты.

Но негодование сообщества было услышано. Компания обновила свое заявление: “Мы услышали мнение сообщества, и теперь все работы автоматически помечаются как НЕ разрешенные для использования в наборах данных ИИ”.