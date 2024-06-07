Художники начали удалять Instagram* в знак протеста против ИИ

Приложение Cara, предназначенное для защиты работ художников от использования для обучения искусственного интеллекта, поведало о резком росте числа пользователей: за несколько дней его база увеличилась втрое и превысила 300 000 человек.

Cara отличается тем, что на всех постах ставит метки «NoAI», сигнализируя «ворам» работ, чтобы они избегали этого контента, хотя признает, что эти метки не являются надежными. Кроме того, Cara использует такие инструменты, как Cara Glaze, разработанный в лаборатории SAND Чикагского университета, чтобы исказить понимание искусственным интеллектом стилей искусства. Еще один готовящийся инструмент, Nightshade, будет защищать искусство, «отравляя» данные для обучения ИИ.

Платформа, которой можно бесплатно пользоваться через приложение или браузер, также модерирует контент ИИ, обеспечивая размещение только маркированного искусства, созданного ИИ.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена