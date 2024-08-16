Художники одержали юридическую победу над ИИ-генераторами изображений

В иске, поданном группой художников, утверждается, что эти модели ИИ незаконно копируют и используют миллиарды произведений искусства для обучения без «надлежащей компенсации».

Решение суда знаменует собой значительную юридическую победу художников, которые оспаривают использование их работ в наборах данных для обучения ИИ. «Мы выиграли БОЛЬШУЮ победу», — воскликнула художница Карла Ортис в экс-Twitter, подчеркнув, что решение суда позволит художникам подавать иски о нарушении авторских прав и коммерческом неправомерном использовании.

Постановление позволяет предъявить основные претензии по авторскому праву всем четырем ответчикам, что может стать большим прецедентом.