Kia и Hyundai подали в суд на TikTok из-за угона их автомобилейСнимая вину с себя
Компании Kia и Hyundai отвергают вину за резкое увеличение числа краж их автомобилей из-за отсутствия базовых противоугонных технологий, перекидывая вину на социальные сети, такие как TikTok. В судебном заявлении, связанном с урегулированием коллективного иска на сумму 200 млн долларов, автопроизводители утверждают, что рост числа краж связан с тем, что инструкции по угону их автомобилей широко распространяются на сторонних платформах.
Они утверждают, что до появления в социальных сетях тренда «Kia Boys» у их автомобилей не было серьезных проблем с угоном.
В судебном иске имеется раздел «Социальные сети и вмешательство сторонних преступников вызвали беспрецедентный рост числа краж», в котором вина возлагается не на автопроизводителей, а на социальные сети и угонщиков.
Аргументы Kia и Hyundai, приведенные в иске, соответствуют их пиар-стратегии на протяжении всего кризиса, подчеркивающей роль социальных сетей в провоцировании краж автомобилей.
Продолжение следует...