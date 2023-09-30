Kia и Hyundai подали в суд на TikTok из-за угона их автомобилей

Они утверждают, что до появления в социальных сетях тренда «Kia Boys» у их автомобилей не было серьезных проблем с угоном.

В судебном иске имеется раздел «Социальные сети и вмешательство сторонних преступников вызвали беспрецедентный рост числа краж», в котором вина возлагается не на автопроизводителей, а на социальные сети и угонщиков.

Аргументы Kia и Hyundai, приведенные в иске, соответствуют их пиар-стратегии на протяжении всего кризиса, подчеркивающей роль социальных сетей в провоцировании краж автомобилей.

Продолжение следует...