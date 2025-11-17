Кибератака обошлась Jaguar Land Rover в 196 млн фунтов (20 млрд рублей)

Атака произошла в начале сентября и привела к остановке работы ключевых заводов. Сотрудников отправили домой. Позже выяснилось, что за атакой стоит группировка Scattered Lapsus$ Hunters, которой удалось похитить часть корпоративных данных.

Производство простаивало несколько недель, что ударило не только по самой JLR, но и по поставщикам. Чтобы избежать более серьёзных последствий для отрасли, британское правительство 29 сентября одобрило государственную гарантию по кредитам на сумму 1,5 млрд фунтов. Эти средства предназначались для восстановления цепочек поставок и запуска заводов. Производство удалось возобновить постепенно к 8 октября.

Ситуация затронула даже экономику Великобритании: Банк Англии сообщил, что слабый рост ВВП в третьем квартале частично связан именно с последствиями атаки на JLR.