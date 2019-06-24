Кинотеатры объявили скидки на билеты при оплате через iPhone

Скидка составит 10%. Действовать акция будет с 21 июня по 5 июля. Приложение «Кинотеатры» уже доступно для скачивания в App Store. В нём можно просматривать афишу и покупать билеты. Чтобы получить скидку нужно выбрать в качестве способа оплаты Apple Pay.

Акция действительна для жителей всех 29 городов.

Объединённая сеть кинотеатров «КИНО OKKO» («Синема Парк» и «Формула Кино») - крупнейший в России оператор кинотеатров. В состав Объединённой киносети входит 76 кинотеатров в 30 городах России. На данный момент в активе кинооператора 636 залов, то есть практически каждый 7-й зал в стране.

Кинотеатры «КИНО OKKO» есть в нескольких десятках городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Самару, Сочи и др.