КИОН Музыка запустила чарт без песен, созданных ИИ

Чарт будет обновляться ежедневно. По словам представителей сервиса, это даёт аудитории право выбора.

Технически отбор происходит с помощью детектора Slopless. Расширение анализирует композиции и определяет, созданы ли они нейросетью. Точность проверки 83%. В сложных случаях решение принимает музыкальная редакция сервиса.

При этом использование ИИ как «вспомогательного инструмента» (для сведения или обработки звука, например) не запрещается. Ограничение касается только полностью сгенерированных песен.