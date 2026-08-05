Опубликовано 05 августа 2026, 08:001 мин.
КИОН Музыка запустила чарт без песен, созданных ИИ«Настоящий»
Стриминговый сервис КИОН Музыка представил новый хит-парад, в который не попадают треки, сгенерированные нейросетями. Раздел получил название «Настоящий Чарт» и уже доступен на главной странице сайта и в приложении.
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Чарт будет обновляться ежедневно. По словам представителей сервиса, это даёт аудитории право выбора.
Технически отбор происходит с помощью детектора Slopless. Расширение анализирует композиции и определяет, созданы ли они нейросетью. Точность проверки 83%. В сложных случаях решение принимает музыкальная редакция сервиса.
При этом использование ИИ как «вспомогательного инструмента» (для сведения или обработки звука, например) не запрещается. Ограничение касается только полностью сгенерированных песен.
Источник:КИОН Музыка
Автор:Максим Многословный