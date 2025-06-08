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Опубликовано 08 июня 2025, 01:07
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KiranaPro потеряла данные, обвинила экс-сотрудника. А проблема, похоже, внешняя

Стартап не исключает внешнюю атаку
Индийский стартап KiranaPro, занимающийся доставкой продуктов, столкнулся с серьёзной утечкой данных: исчез код приложения и информация с серверов. Сначала компания обвинила в этом бывшего сотрудника. Но есть нюанс.
KiranaPro потеряла данные, обвинила экс-сотрудника. А проблема, похоже, внешняя

© Ferra.ru

По словам сооснователя Deepak Ravindran, пока не исключено, что к учётной записи мог получить доступ внешний злоумышленник. Он признал, что полного расследования компания не проводила, поскольку оно требует затрат.

KiranaPro получила уведомление от GitHub с именем пользователя, якобы удалившего данные. На основании этого было сделано публичное обвинение, но конкретных доказательств нет.

KiranaPro потеряла данные, обвинила экс-сотрудника. А проблема, похоже, внешняя

© Ferra.ru

Также выяснилось, что компания не настроила систему офбординга — уходящий сотрудник сохранил доступ к данным. CTO стартапа объяснил это отсутствием постоянного HR-специалиста.

Позже данные удалось восстановить из резервной копии, а доступ к аккаунтам AWS был возвращён. Представители компании утверждают, что данные клиентов не пострадали и не были скачаны посторонними.