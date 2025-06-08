KiranaPro потеряла данные, обвинила экс-сотрудника. А проблема, похоже, внешняя

По словам сооснователя Deepak Ravindran, пока не исключено, что к учётной записи мог получить доступ внешний злоумышленник. Он признал, что полного расследования компания не проводила, поскольку оно требует затрат.

KiranaPro получила уведомление от GitHub с именем пользователя, якобы удалившего данные. На основании этого было сделано публичное обвинение, но конкретных доказательств нет.