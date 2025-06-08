KiranaPro потеряла данные, обвинила экс-сотрудника. А проблема, похоже, внешняя

KiranaPro потеряла данные, обвинила экс-сотрудника. А проблема, похоже, внешняяСтартап не исключает внешнюю атаку
© Ferra.ru
По словам сооснователя Deepak Ravindran, пока не исключено, что к учётной записи мог получить доступ внешний злоумышленник. Он признал, что полного расследования компания не проводила, поскольку оно требует затрат.
KiranaPro получила уведомление от GitHub с именем пользователя, якобы удалившего данные. На основании этого было сделано публичное обвинение, но конкретных доказательств нет.
Также выяснилось, что компания не настроила систему офбординга — уходящий сотрудник сохранил доступ к данным. CTO стартапа объяснил это отсутствием постоянного HR-специалиста.
Позже данные удалось восстановить из резервной копии, а доступ к аккаунтам AWS был возвращён. Представители компании утверждают, что данные клиентов не пострадали и не были скачаны посторонними.