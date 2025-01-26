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Опубликовано 26 января 2025, 16:19
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Китай нарастил инфраструктуру ИИ и готов конкурировать с проектом США за $500 млрд

«Звездные врата»
Китай стремительно расширяет свою инфраструктуру искусственного интеллекта, чтобы сократить отставание от США, несмотря на такие проблемы, как ограничения на экспорт американских полупроводников, пишут СМИ.
Китай нарастил инфраструктуру ИИ и готов конкурировать с проектом США за $500 млрд
© Ferra

За последние несколько лет китайские местные органы власти, телекоммуникационные компании и крупные технологические фирмы построили множество высокопроизводительных вычислительных центров. К середине 2024 года в Китае строилось или близилось к завершению строительство около 250 современных центров обработки данных.

В 2024 году вычислительная мощность Китая достигла 230 эксафлопсов, что ставит его на первое место после США: «быстрые темпы Китая помогут ему сократить отставание от США, даже с учетом проекта «Stargate», — говорит Лиан Цзе, главный аналитик компании Omdia.

Проект Stargate, инициаторами которого являются такие компании, как OpenAI, Oracle, SoftBank и MGX, предполагает вкладываение 500 миллиардов долларов в США в течение следующих четырех лет для строительства «передовых объектов искусственного интеллекта».