Китай нарастил инфраструктуру ИИ и готов конкурировать с проектом США за $500 млрд

За последние несколько лет китайские местные органы власти, телекоммуникационные компании и крупные технологические фирмы построили множество высокопроизводительных вычислительных центров. К середине 2024 года в Китае строилось или близилось к завершению строительство около 250 современных центров обработки данных.

В 2024 году вычислительная мощность Китая достигла 230 эксафлопсов, что ставит его на первое место после США: «быстрые темпы Китая помогут ему сократить отставание от США, даже с учетом проекта «Stargate», — говорит Лиан Цзе, главный аналитик компании Omdia.

Проект Stargate, инициаторами которого являются такие компании, как OpenAI, Oracle, SoftBank и MGX, предполагает вкладываение 500 миллиардов долларов в США в течение следующих четырех лет для строительства «передовых объектов искусственного интеллекта».