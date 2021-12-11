Китай попросил Apple увеличить некоторые острова в приложении «Карты»

Ещё в 2014-2015 годах Apple получила запрос от китайских властей относительно небольшой группы необитаемых островов — Китай и Япония спорят о том, кому они принадлежат. Речь идёт об архипелаге Сенкаку (или Дяоюйдао, название зависит от того, чью сторону в споре вы занимаете).

Китай попросил Apple сделать эти острова больше. Сообщается, что Apple не только внесла изменения тогда, но даже сегодня острова по-прежнему отображаются в большем масштабе, чем территории вокруг них.

Напомним, контракт между Apple и Китаем составлял более чем $275 млрд. В его рамках американская компания пообещала китайцам, что поможет им развивать экономику и технологии.