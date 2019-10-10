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Сегодня 13:46

Китай пригрозил выгнать Apple из страны, если в AppStore разместят приложение для митингующих

И это может очень сильно ударить по благосостоянию компании
В сети появилась информация о том, что Центральный комитет Коммунистической партии Китая через собственное официальное издание "Жэньминь жибао" выступила с обвинениями Apple в помощи мятежникам на территории Гонконга. По словам издания, в связи с этим у компании очень скоро возникнут проблемы с властями Китая.

Как стало известно, речь идет о приложении для iOS HKmaps, показывающее расположение полицейских патрулей на улицах Гонконга. С учетом того, что сейчас в данном районе участились беспорядки, китайские власти полагают, что американская компания таким образом поддерживает мятежников.

”Никто не хочет втягивать Apple в продолжающиеся волнения в Гонконге. Но у людей есть основания полагать, что Apple смешивает бизнес с политикой и даже незаконными действиями. Apple приходится подумать о последствиях своего неразумного и безрассудного решения”, — предупреждает корпорацию местная газета China Daily.

На момент написания новости Apple не дала никаких официальных комментариев, но что примечательно, приложение HKmaps оставалось доступным для скачивания в App Store.

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