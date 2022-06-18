"Китай все видит": данные пользователей TikTok не такие и приватные

Первыми об утечке рассказало издание BuzzFeed News, в котором говорилось об аудиозаписях с более чем 80 внутренних совещаний TikTok в Китае. В частности, BuzzFeed утверждает, что записи включают 14 заявлений от девяти сотрудников, которые признают, что инженеры имели доступ к данным американских пользователей в течение, как минимум, пяти месяцев – с сентября 2021 года по январь 2022 года.

Согласно BuzzFeed, восемь различных сотрудников американского подразделения TikTok заявили, что не получали разрешения на доступ к данным и описали ситуации, когда им приходилось обращаться за одобрением к своим китайским коллегам.

Один из сотрудников отдела доверия и безопасности TikTok якобы признался: "В Китае все видят". В другой записи один аналитик данных TikTok якобы сказал коллеге: "Я получаю инструкции из главного офиса в Пекине".