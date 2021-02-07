Китайцы нашли новую соцсеть для обхода госцензуры

Приложение Clubhouse привлекло общественное внимание после того, как Илон Маск и Влад Тенев, глава Robinhood, провели дискуссию на этой платформе. Люди начали массово скачивать Clubhouse.

Теперь китайцы обсуждают в приложении многие запретные темы. Журналисты Reuters лично были свидетелями дискуссий на тему лагерей перевоспитания в Синьцзяне, движения за независимость Тайваня и закона о защите национальной безопасности в Гонконге.

Clubhouse, которая избежала цензуры китайских властей, доступен только на iOS-устройствах. Правда, скачать её из китайского App Store нельзя. Пользователям приходится идти на хитрости, чтобы добыть приложение.

Журналисты отмечают, что пока неясно, сколько ещё Clubhouse будет оставаться незаблокированной в Китае.