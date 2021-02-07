Приложения
Сегодня в 19:12
Китайцы нашли новую соцсеть для обхода госцензуры
Она использует аудиочаты
Закрытая соцсеть Clubhouse привлекла множество новых пользователей из Китая. Китайцы переходят в американское приложение, чтобы обойти государственную цензуру.
Приложение Clubhouse привлекло общественное внимание после того, как Илон Маск и Влад Тенев, глава Robinhood, провели дискуссию на этой платформе. Люди начали массово скачивать Clubhouse.
Теперь китайцы обсуждают в приложении многие запретные темы. Журналисты Reuters лично были свидетелями дискуссий на тему лагерей перевоспитания в Синьцзяне, движения за независимость Тайваня и закона о защите национальной безопасности в Гонконге.
Clubhouse, которая избежала цензуры китайских властей, доступен только на iOS-устройствах. Правда, скачать её из китайского App Store нельзя. Пользователям приходится идти на хитрости, чтобы добыть приложение.
Журналисты отмечают, что пока неясно, сколько ещё Clubhouse будет оставаться незаблокированной в Китае.