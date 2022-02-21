Китайцы «не вывезли»: конкурент Яндекс.Такси и «Ситимобил» уходит из России

Об этом журналистам сообщила PR-директор российского офиса компании Ирина Гущина. «Сегодня, по прошествии полутора лет с момента запуска DiDi в России и почти года с момента запуска в Казахстане, мы с сожалением объявляем о намерении прекратить работу на этих важных рынках 4 марта 2022 года», — сказала она.

Ранее СМИ писали, что DiDi сокращает количество сотрудников в России. В качестве причин называли проблемы в глобальном офисе компании в связи с претензиями со стороны китайских властей из-за выхода на американскую биржу. Кроме того, летом прошлого года «Национальный совет такси», куда входят некоммерческие организации такси, подал жалобу в ФАС на DiDi за агрессивную маркетинговую кампанию в России.

Сервис DiDi начинал работу с Казани, а потом запустился в 37 городах России.