Китайцы платят деньги за то, чтобы им сделали комплимент в мессенджере

На китайском эти группы называются Kua kua qun (夸夸群). Особенно популярными они становятся в мессенджерах WeChat и QQ. Полноценным бизнесом «группы похвалы» стали относительно недавно. Стоимость комплиментов зависит от длительности сеанса общения и количества участников группы. Так минимальная цена за 5 минут начинается от 8 юаней (около 75 рублей), а максимальная достигает 520 юаней (почти 5000 рублей).

Как только пользователь покупает сеанс (чаще всего на Taobao), он заходит по приглашению в группу, где участники начинают хвалить его в течение отведённого времени. Комплименты можно персонализировать за дополнительную плату.

Участники таких групп — случайные люди. Они получают за свою работу вознаграждения — по 7 центов.