Китайская армия использовала ИИ *Meta для разработки военного чатбота

Опубликовано 03 ноября 2024, 21:341 мин.
Китайская армия использовала ИИ *Meta для разработки военного чатботаПишут СМИ со ссылкой на источники
Reuters сообщает, что китайские военные использовали модель искусственного интеллекта *Llama 2 от *Meta для создания военного чат-бота ChatBIT. В проекте участвовали ученые, включая специалистов, связанных с Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Чат-бот ChatBIT предназначен для сбора разведывательной информации и поддержки в принятии оперативных решений.
Meta заявила, что использование ее моделиLlama 2 в этом контексте было «несанкционированным» и «нарушает политику приемлемого использования» компании. Llama 2, выпущенная около года назад, считается устаревшей по стандартамMeta.
Этот случай подчеркивает растущий интерес военных организаций к использованию открытых моделей ИИ, что усиливает дебаты о рисках доступности передовых технологий среди экспертов.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена