Китайская армия использовала ИИ *Meta для разработки военного чатбота

Meta заявила, что использование ее моделиLlama 2 в этом контексте было «несанкционированным» и «нарушает политику приемлемого использования» компании. Llama 2, выпущенная около года назад, считается устаревшей по стандартамMeta.

Этот случай подчеркивает растущий интерес военных организаций к использованию открытых моделей ИИ, что усиливает дебаты о рисках доступности передовых технологий среди экспертов.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена