Китайская Baidu подала в суд на Apple из-за копирования своего бота

Ernie рассматривается как конкурент популярному чат-боту ChatGPT, который был разработан компанией OpenAI. Baidu AI, подразделение поисковой системы, ответственное за создание бота, заявило, что официального приложения для Ernie в настоящее время не существует.

“До официального объявления нашей компании все приложения Ernie, которые вы видите в App Store или других магазинах, являются поддельными”, - говорится в сообщении.

А пока Ernie доступен лишь пользователям, которые подали заявку и получили к нему коды доступа.

Apple пока что не дала комментариев по этой ситуации.