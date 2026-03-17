Китайская ByteDance отложила мировой запуск ИИ-генератора видео Seedance 2.0

СМИ сообщают, что из-за реалистичности генерируемых видео, кинокомпании даже стали отправлять ByteDance юридические уведомления с требованием прекратить использование их интеллектуальной собственности (The Walt Disney Company, например).

После этого ByteDance пообещала усилить «меры защиты авторских прав» в своей системе.

По данным СМИ, компания планировала выпустить Seedance 2.0 на мировом рынке в середине марта. Однако теперь запуск отложен, пока «инженеры и юристы работают над решением возможных юридических проблем».

Официального комментария от ByteDance на момент написания материала не было.