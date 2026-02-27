Китайская DeepSeek отказалась «делиться» новым ИИ с американскими Nvidia и AMD

Опубликовано 27 февраля 2026, 17:041 мин.
Китайская DeepSeek отказалась «делиться» новым ИИ с американскими Nvidia и AMDВыбор пал на Huawei
Китайская лаборатория DeepSeek, чья ИИ-модель в прошлом году «взорвала» СМИ и соцсети по всему миру, решила не показывать свою новую разработку ведущим американским производителям чипов — Nvidia и AMD. Об этом сообщили два источника Reuters.
© DeepSeek
По данным источников, свою следующую флагманскую модель V4 китайская лаборатория показала заранее только местным поставщикам, включая Huawei. Это дало китайским производителям фору в несколько недель для настройки ПО.
Причины такого решения пока неясны. СМИ полагают, мол, это может быть частью «более широкой стратегии китайского правительства», направленной на «ограничение позиции американского оборудования на внутреннем рынке».