Китайская DeepSeek отказалась «делиться» новым ИИ с американскими Nvidia и AMD

По данным источников, свою следующую флагманскую модель V4 китайская лаборатория показала заранее только местным поставщикам, включая Huawei. Это дало китайским производителям фору в несколько недель для настройки ПО.

Причины такого решения пока неясны. СМИ полагают, мол, это может быть частью «более широкой стратегии китайского правительства», направленной на «ограничение позиции американского оборудования на внутреннем рынке».