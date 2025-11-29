Китайская DeepSeek создала ИИ-модель по математике уровня олимпиадника

Опубликовано 29 ноября 2025, 15:291 мин.
Китайская DeepSeek создала ИИ-модель по математике уровня олимпиадникаМодель, достойная золотой медали Международной олимпиады по математике
Китайская DeepSeek заявила о создании первой в мире открытой модели искусственного интеллекта, способной показывать результаты уровня золотого медалиста Международной олимпиады по математике (IMO). Math-V2 была выпущена с открытым исходным кодом на платформах Hugging Face и GitHub.
IMO проводится ежегодно с 1959 года и считается одной из самых сложных математических олимпиад в мире. Её вопросы требуют «глубокого понимания, креативности и точного логического рассуждения». Для получения золотой медали необходимо не только давать правильные ответы, но и объяснять, как они были получены. В среднем около 8% участников-людей достигают такого уровня.
Модель DeepSeek продемонстрировала золотой уровень на вопросах текущей IMO и на Китайской математической олимпиаде 2024 года.
Ранее подобные успехи достигали только закрытые модели ведущих американских компаний, таких как Google DeepMind и OpenAI. А эта модель открыта для изучения и модификаций.