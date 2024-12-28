Китайская DeepSeek выпустила мощную и открытую ИИ-модель с 671 млрд параметров

Опубликовано 28 декабря 2024, 09:001 мин.
Китайская DeepSeek выпустила мощную и открытую ИИ-модель с 671 млрд параметровНа что она способна
Китайский ИИ-стартап DeepSeek выпустил DeepSeek V3, языковую модель с открытым исходным кодом на 671 миллиард параметров. Модель, обучение которой обошлось в 5,5 миллионов долларов с использованием графических процессоров Nvidia H800, получила высокую оценку за эффективность и производительность.
DeepSeek V3 превзошла таких конкурентов, как OpenAI GPT-4 в бенчмарках по программированию. Модель, обученная на 14,8 триллионах токенов за два месяца, в 1,6 раза больше, чем *Llama 3.1, но требует значительных вычислительных мощностей для эффективной работы.
Бывший руководитель OpenAI Андрей Карпати подчеркнул это достижение, отметив, что DeepSeek V3 достигла своей производительности за гораздо меньшее количество часов работы GPU, чем сопоставимые модели. Ей потребовалось 2,8 миллиона GPU-часов, что гораздо меньше, чем 30,8 миллиона GPU-часов, использованных для *Llama 3 405B.
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