Китайская DeepSeek выпустила мощную и открытую ИИ-модель с 671 млрд параметров

DeepSeek V3 превзошла таких конкурентов, как OpenAI GPT-4 в бенчмарках по программированию. Модель, обученная на 14,8 триллионах токенов за два месяца, в 1,6 раза больше, чем *Llama 3.1, но требует значительных вычислительных мощностей для эффективной работы.

Бывший руководитель OpenAI Андрей Карпати подчеркнул это достижение, отметив, что DeepSeek V3 достигла своей производительности за гораздо меньшее количество часов работы GPU, чем сопоставимые модели. Ей потребовалось 2,8 миллиона GPU-часов, что гораздо меньше, чем 30,8 миллиона GPU-часов, использованных для *Llama 3 405B.

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