Китайская RedNote наняла англоговорящих модераторов из наплыва TikTok-мигрантов

Опубликовано 18 января 2025, 02:001 мин.
Китайская RedNote наняла англоговорящих модераторов из наплыва TikTok-мигрантовRedNote пытается управлять контентом
Xiaohongshu, также известная как RedNote, спешно нанимает англоговорящих модераторов после неожиданного наплыва американских пользователей на платформу. Этот рост произошел в ожидании гражданами США потенциального запрета TikTok в стране.
© Ferra
Объявления о вакансиях от китайских аутсорсинговых компаний показывают, что RedNote требуются модераторы для управления растущим объемом англоязычных постов. Платформа разместила объявления о срочном найме на временные должности, ища людей, которые смогут отслеживать контент на английском языке и помогать с видео от пользователей из США.
Китайские власти также выразили обеспокоенность по поводу иностранного контента на платформе, особенно от американских пользователей, и поручило RedNote не допускать, чтобы пользователи из Китая видели сообщения из США.
Платформа предлагает модераторам контента зарплату от 600 до 1100 долларов в месяц.