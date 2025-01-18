Китайская RedNote наняла англоговорящих модераторов из наплыва TikTok-мигрантов

Объявления о вакансиях от китайских аутсорсинговых компаний показывают, что RedNote требуются модераторы для управления растущим объемом англоязычных постов. Платформа разместила объявления о срочном найме на временные должности, ища людей, которые смогут отслеживать контент на английском языке и помогать с видео от пользователей из США.

Китайские власти также выразили обеспокоенность по поводу иностранного контента на платформе, особенно от американских пользователей, и поручило RedNote не допускать, чтобы пользователи из Китая видели сообщения из США.

Платформа предлагает модераторам контента зарплату от 600 до 1100 долларов в месяц.