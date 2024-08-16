Китайская Tencent обсудила с Apple раздел доходов от мини-игр

В центре переговоров — интеграция платежной системы Apple для транзакций внутри приложений в популярных мини-играх Tencent, что может привести к тому, что Apple будет получать долю от этих транзакций.

Джеймс Митчелл, директор по стратегии Tencent, сообщил во время отчета о прибылях, что в настоящее время компания не монетизирует мини-игры с помощью покупок в приложении на iOS. Однако переговоры с Apple могут позволить реализовать эту функцию, что потенциально выгодно «разработчикам, пользователям и обоим технологическим гигантам».

Это событие происходит на фоне растущего давления со стороны Apple на крупные китайские технологические компании, включая Tencent и ByteDance Ltd., с требованием устранить методы, позволяющие обойти 30-процентную комиссию Apple на покупки в приложениях. По последним данным, Apple потребовала внести изменения, чтобы предотвратить перенаправление пользователей на внешние платежные системы.