Китайские хакеры обратили своё внимание на пользователей Linux

WolfsBane проникает на цели через дроппер под названием «cron», который маскирует установщик под компонент рабочего стола KDE. Он может отключать SELinux, изменять конфигурацию пользователя и создавать постоянные системные службы. Компонент бэкдора, 'udevd', загружает зашифрованные библиотеки для облегчения командно-контрольных (C2) коммуникаций. Модифицированный руткит BEURK используется для скрытия вредоносных процессов и сетевой активности, отмечают эксперты.

Эта разработка подчеркивает растущую тенденцию смещения внимания хакеров на Linux из-за усиления защиты Windows — угрозы все чаще нацеливаются на Linux-платформы, особенно те, которые выходят в Интернет.