Хакеры используют уязвимости в маршрутизаторах и коммутаторах Cisco, чтобы получить полный контроль над устройствами и похищать данные. Они настраивают взломанные устройства на подключение к своим серверам.

Recorded Future обнаружила, что более 12 000 устройств Cisco уязвимы для этих атак, а более 1 000 уже были целью хакеров. Эксперты предупреждают, что подобные атаки становятся всё более распространёнными, так как сетевые устройства часто не имеют надёжной защиты.

Cisco призвала пользователей обновлять программное обеспечение, чтобы закрыть уязвимости.