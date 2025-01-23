Китайские хакеры продолжили атаковать американские компании - досталось Ivanti

Злоумышленники использовали устаревшие версии программного обеспечения Ivanti CSA, в частности, версии 4.6x (до 519) и 5.0.1.

Хакеры использовали два ключевых эксплойта для проникновения в сеть, что позволяло перемещаться между серверами. В одном случае они использовали уязвимости для кражи учетных данных администратора, повышения привилегий и сохранения доступа через обратные каналы связи. В другом случае была предпринята попытка SQL-инъекции и создания веб-оболочки, но атака была своевременно обнаружена и устранена.