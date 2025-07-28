Китайские хакеры смогли проникнуть в изолированные системы IT-компаний

С начала 2025 года специалисты из компании Sygnia расследуют серию атак, объединённых под названием «Fire Ant». Злоумышленники получали доступ к внутренним системам организаций через уязвимость CVE-2023−34 048 в VMware vCenter, которая известна уже почти два года.

Особую тревогу вызывает то, что хакеры смогли проникать в изолированные части корпоративных сетей — те, что обычно защищены от внешнего доступа. Они использовали сложные и скрытные методы, чтобы обойти сегментацию сети и получить доступ к закрытым данным.

Эксперты призывают компании срочно проверить и обновить свои виртуальные среды VMware.