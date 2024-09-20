Китайские кибершпионы проникли в сеть производителя аэрокосмической техники США

Вторжение, впервые обнаруженное в марте, было связано с использованием устаревших и неиспользуемых серверов AIX в ИТ-среде компании. «Операция кибершпионажа» оставалась незамеченной в течение четырех месяцев, в течение которых злоумышленники искали дополнительные уязвимости для использования.

Взломанная компания, поставляющая компоненты для аэрокосмической, нефтяной и газовой промышленности, сообщила о взломе местным и федеральным властям в августе. Злоумышленники установили постоянный доступ через веб-оболочку.

Джон Дуайер из Binary Defense, расследовавшей этот инцидент, подчеркнул растущую угрозу атак на цепочки поставок, отметив, что «противники» все чаще выбирают в качестве цели ранние этапы производственного цикла.