Китайские платформы внедрят ИИ-агентов для изменения онлайн-шопинга

Агент Alibaba под названием Qwen интегрирован с маркетплейсом Taobao. Чат-бот анализирует ассортимент из 4 миллиардов товаров. На запрос вроде «подарок на день рождения» система уточняет предпочтения по бюджету и бренду, после чего выдает несколько вариантов. Совершить покупку можно непосредственно через интерфейс ассистента.

Платформа доставки Meituan разместила виртуального помощника в центре навигационной панели своего приложения. ИИ помогает пользователям находить рестораны и варианты досуга. Конкурент JD.com запустил аналогичный инструмент Jingyan ещё в 2023 году.

Один из пользователей из Гонконга отметил, что такой подход снижает нагрузку при принятии решений. Искусственный интеллект уточняет рекомендации в ходе естественного диалога. В эксперименте участвуют более 900 миллионов покупателей в Китае.