Ингела Воробьева
Материалы автора (6978)
В Китае спрогнозировали массовое применение нейроинтерфейсов через 3−5 лет
Наука и технологии
08 марта 2026, 21:25
В России разработают ДНК-метод ранней диагностики аллергии на пыльцу
В России
08 марта 2026, 19:11
Руководитель отдела робототехники OpenAI ушла из компании после сделки с Пентагоном
Наука и технологии
08 марта 2026, 16:50
В Москве разработали контейнерный хаб для зарядки электромобилей
В России
08 марта 2026, 16:18
Ученые оценили риск сильного землетрясения в районе Сочи
В России
08 марта 2026, 14:36
Китай предупредил о риске нового кризиса в мировой цепочке поставок чипов
Наука и технологии
08 марта 2026, 14:11
Российские ученые создадут лекарства из редких тропических растений
В России
08 марта 2026, 13:16
ИИ для оценки состояния дорог создадут в Ростове-на-Дону
В России
08 марта 2026, 09:27
На Сахалине разработают биокомпоненты из водорослей для медицины
В России
07 марта 2026, 23:53
В России обязали 80% предприятий АПК перейти на отечественный софт к 2030 году
В России
07 марта 2026, 22:53
