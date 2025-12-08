Российские ученые создали сенсор для определения гормона в крови и лекарствах

Опубликовано 08 декабря 2025, 21:591 мин.
Российские ученые создали сенсор для определения гормона в крови и лекарствахУстройство анализирует уровень преднизолона за несколько минут
В пресс-службе Томского политехнического университета (ТПУ) сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из Карлова университета, Университета Куч-Бехар Панчанан Барма и ТГУ создали электрохимические сенсоры для анализа синтетического гормона преднизолона. Устройства предназначены для использования в лекарственных препаратах и сыворотке крови.
Ключевой особенностью сенсора является его регенерируемая поверхность. Перед каждым измерением с электрода удаляется тонкий слой и наносится новая порция многослойных углеродных нанотрубок. Вся процедура, от подготовки до получения результата, занимает несколько минут.
Как отметила один из авторов работы, доцент Ольга Липских, специальная обработка поверхности сенсора значительно улучшила его характеристики. Сопротивление было снижено в 246 раз по сравнению с обычными электродами. Это повышает точность и надежность измерений.
Устройство успешно протестировали, определяя концентрацию преднизолона в таблетках, мази и крови. Сенсор демонстрировал стабильную работу в течение четырех недель.