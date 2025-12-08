Российские ученые создали сенсор для определения гормона в крови и лекарствах

Ключевой особенностью сенсора является его регенерируемая поверхность. Перед каждым измерением с электрода удаляется тонкий слой и наносится новая порция многослойных углеродных нанотрубок. Вся процедура, от подготовки до получения результата, занимает несколько минут.

Как отметила один из авторов работы, доцент Ольга Липских, специальная обработка поверхности сенсора значительно улучшила его характеристики. Сопротивление было снижено в 246 раз по сравнению с обычными электродами. Это повышает точность и надежность измерений.

Устройство успешно протестировали, определяя концентрацию преднизолона в таблетках, мази и крови. Сенсор демонстрировал стабильную работу в течение четырех недель.