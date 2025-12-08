В России
«Норникель» запустил цех по производству кобальта в Мончегорске

Мощность предприятия составит до 3 тысяч тонн металла в год
Компания «Норникель» ввела в эксплуатацию после реконструкции цех по производству металлического кобальта в Мончегорске. Мощность предприятия достигает 3 тысяч тонн электролитного кобальта чистотой 99,9% в год.
Производство работает по собственной хлоридной экстракционно-электролизной технологии «Норникеля». Внедрена российская автоматизированная система управления технологическими процессами.

Это единственное в России предприятие, выпускающее электролитный кобальт высших марок. По словам руководства компании, производство полностью закроет потребности российских потребителей в этом металле, отметили в «Норникеле».

Кобальт будет применяться при производстве аккумуляторов, катализаторов, магнитов и в аэрокосмической отрасли. Инвестиции в проект составили 5,3 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что Заполярный государственный университет в Норильске получит 660 миллионов рублей на создание современного научного центра. Финансирование поступит от фонда целевого капитала «Наш Норильск» и индустриальных партнеров, включая компанию «Норникель».